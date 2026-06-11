В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.