В "Жуковском" сняли временные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту «Жуковский» сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Временные ограничения сняты в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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