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Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ливана - РИА Новости, 11.06.2026
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05:53 11.06.2026
Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ливана

ЦАХАЛ заявила о ракетном обстреле со стороны Ливана

© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия Израиля сообщила о ракетных обстрелах с территории Ливана в направлении нескольких населенных пунктов на севере Израиля.
  • Движение «Хезболлах» начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта, после чего Израиль нанес авиаудары по объектам движения в Ливане и начал наземную операцию.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала ракетный пуск из Ливана.
"Были зафиксированы ракетные обстрелы с территории Ливана в направлении нескольких населенных пунктов на севере Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
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В миреИзраильЛиванСШАХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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