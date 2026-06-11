Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия Израиля сообщила о ракетных обстрелах с территории Ливана в направлении нескольких населенных пунктов на севере Израиля.
- Движение «Хезболлах» начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта, после чего Израиль нанес авиаудары по объектам движения в Ливане и начал наземную операцию.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала ракетный пуск из Ливана.
"Были зафиксированы ракетные обстрелы с территории Ливана в направлении нескольких населенных пунктов на севере Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.