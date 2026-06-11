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В Черниговской области более 37 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 11.06.2026
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21:34 11.06.2026
В Черниговской области более 37 тысяч абонентов остались без света

В Черниговской области более 37 тыс абонентов остались без электроэнергии

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 37 тысяч потребителей в Черниговской области остались без электроэнергии.
  • Обесточены абоненты города Чернигов, Черниговского и Корюковского районов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 37 тысяч потребителей в Черниговской области на севере Украины остались без электроэнергии, сообщает местная энергетическая компания "Черниговоблэнерго".
"Обесточено 37 тысяч абонентов города Чернигов, Черниговского и Корюковского районов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
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