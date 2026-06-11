В Черниговской области более 37 тысяч абонентов остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 37 тысяч потребителей в Черниговской области остались без электроэнергии.
- Обесточены абоненты города Чернигов, Черниговского и Корюковского районов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 37 тысяч потребителей в Черниговской области на севере Украины остались без электроэнергии, сообщает местная энергетическая компания "Черниговоблэнерго".
"Обесточено 37 тысяч абонентов города Чернигов, Черниговского и Корюковского районов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
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