Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби. Архивное фото

Флаги ОАЭ у дворца Каср аль-Ватан в Абу-Даби

Россиян, находившихся в международном розыске, экстрадировали из ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое россиян, находившихся в международном розыске, экстрадированы из ОАЭ.

Один из разыскиваемых обвиняется в похищении человека, совершенном в 2021 году в Тверской области.

Вторая фигурантка разыскивалась по обвинению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере в Ростове-на-Дону в период с 2005 по 2007 год.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Двое россиян, находившихся в международном розыске, экстрадированы из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двоих граждан нашей страны, объявленных в розыск по каналам Интерпола", - сказала она.

Волк сообщила, что один из разыскиваемых обвиняется в похищении человека, совершенном в 2021 году в Тверской области. По версии следствия, фигурант и его сообщники насильно посадили потерпевшего в автомобиль и избили, требуя сообщить интересующую их информацию и передать денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека).

Обвиняемый скрылся за границей и в мае прошлого года был объявлен в международный розыск. Спустя два месяца он был задержан на территории ОАЭ

"Вторая фигурантка разыскивалась по обвинению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - отметила Волк.

Она добавила, что в период с 2005 по 2007 год в Ростове-на–Дону женщина была директором и соучредителем строительной компании. По версии следствия, она и ее сообщник использовали свои полномочия для хищения денег. Гражданам, заключившим договоры участия в долевом строительстве и возмездного оказания услуг, причинен ущерб в размере нескольких десятков миллионов рублей.

В апреле 2010 года следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям 35 УК РФ (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) и 159 УК РФ (Мошенничество).

В связи с тем, что обвиняемая скрылась за границей, она была объявлена в международный розыск. Разыскиваемая задержана правоохранительными органами ОАЭ.