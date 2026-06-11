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Главком НАТО заявил об изменении характера современных конфликтов - РИА Новости, 11.06.2026
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15:43 11.06.2026
Главком НАТО заявил об изменении характера современных конфликтов

Гринкевич назвал обработку полевых данных ключевым фактором в современных войнах

© AP Photo / Jon GambrellАлексус Гринкевич
Алексус Гринкевич - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
Алексус Гринкевич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич назвал обработку данных с поля боя решающим фактором в современных конфликтах.
  • По его мнению, тот, кто способен овладеть данными, быстрее передавать их и применять к ним более эффективные алгоритмы, сможет гораздо эффективнее использовать любые имеющиеся средства поражения.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич назвал обработку данных с поля боя решающим фактором в современных конфликтах.
"Все дело в данных. Тот, кто способен овладеть данными, быстрее передавать их и применять к ним более эффективные алгоритмы, сможет гораздо эффективнее использовать любые имеющиеся средства поражения", - приводит слова Гринкевича агентство Рейтер на полях международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине.
Он отметил, что опыт боевых действий на Украине и Ближнем Востоке наглядно продемонстрировал смену характера современных войн.
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