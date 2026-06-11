Главком НАТО заявил об изменении характера современных конфликтов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич назвал обработку данных с поля боя решающим фактором в современных конфликтах.
- По его мнению, тот, кто способен овладеть данными, быстрее передавать их и применять к ним более эффективные алгоритмы, сможет гораздо эффективнее использовать любые имеющиеся средства поражения.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич назвал обработку данных с поля боя решающим фактором в современных конфликтах.
"Все дело в данных. Тот, кто способен овладеть данными, быстрее передавать их и применять к ним более эффективные алгоритмы, сможет гораздо эффективнее использовать любые имеющиеся средства поражения", - приводит слова Гринкевича агентство Рейтер на полях международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине.
Он отметил, что опыт боевых действий на Украине и Ближнем Востоке наглядно продемонстрировал смену характера современных войн.