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В России выросли продажи новых мотоциклов - РИА Новости, 11.06.2026
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15:49 11.06.2026
В России выросли продажи новых мотоциклов

Автостат: продажи новых мотоциклов в России в январе-мае выросли на 14 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМотоциклы на выставке "Мотовесна" в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне
Мотоциклы на выставке Мотовесна в ЦВК Экспоцентр на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мотоциклы на выставке "Мотовесна" в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи новых мотоциклов в России за январь — май 2026 года выросли на 14% в годовом выражении и составили 24 173 штуки.
  • В мае 2026 года продажи новых мотоциклов увеличились на 25% по сравнению с маем 2025 года.
  • Самой популярной моделью в сегменте новой мототехники в мае стал Motoland XF300 — было продано 748 единиц.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 14% в годовом выражении и составили 24 173 штуки, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
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"В целом за пять месяцев в нашей стране реализовано 24 173 новых мотоцикла, что на 14% больше, чем в январе-мае 2025 года", - говорится в сообщении.
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При этом в мае россияне купили 9586 новых мотоциклов, что на 25% больше, чем годом ранее.
Около 35% всех новых мотоциклов, проданных в конце весны, пришлось на три марки, отмечают в "Автостате". Это Regulmoto (1472 штуки), Voge (983 штуки) и Motoland (852 штуки). В топ-5 самых продаваемых брендов вошли также Racer и Bajaj (621 и 356 штук соответственно).
Самой популярной моделью в сегменте новой мототехники в мае стал Motoland XF300 - было продано 748 единиц.
Следом идут Voge DS (389 штук), Racer RC 300 (225 штук) и Regulmoto Sport (179 штук), а замыкает пятерку лидеров Voge 300 с результатом 163 экземпляра.
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