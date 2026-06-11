Вильясте отказалась от комментариев о назначении гендиректором МХАТ

Краткий пересказ от РИА ИИ Лариса Вильясте отказалась комментировать информацию о том, что она может занять пост гендиректора МХАТ имени Горького.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТ имени Горького.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Директор Московского губернского театра Лариса Вильясте отказалась комментировать РИА Новости информацию о том, что она может занять пост гендиректор МХАТ имени Горького вместо Елены Булуковой.

"Пока не могу вам ничем помочь", - сказала Вильясте, отвечая на вопрос о том, действительно ли она заняла пост гендиректора театра в связи с тем, что Булукова покинула должность.