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Вильясте отказалась от комментариев о назначении гендиректором МХАТ - РИА Новости, 11.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:18 11.06.2026
Вильясте отказалась от комментариев о назначении гендиректором МХАТ

Лариса Вильясте отказалась от комментариев о назначении гендиректором МХАТ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛариса Вильясте
Лариса Вильясте - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Лариса Вильясте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лариса Вильясте отказалась комментировать информацию о том, что она может занять пост гендиректора МХАТ имени Горького.
  • СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТ имени Горького.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Директор Московского губернского театра Лариса Вильясте отказалась комментировать РИА Новости информацию о том, что она может занять пост гендиректор МХАТ имени Горького вместо Елены Булуковой.
"Пока не могу вам ничем помочь", - сказала Вильясте, отвечая на вопрос о том, действительно ли она заняла пост гендиректора театра в связи с тем, что Булукова покинула должность.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТа имени Горького, теперь это место заняла Лариса Вильясте. Официального заявления от министерства культуры и руководства театра на данный момент не было.
В марте министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что художественным руководителем театра МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков.
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КультураРоссияОльга ЛюбимоваСергей БезруковМосковский губернский театрОбщество
 
 
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