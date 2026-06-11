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Лариса Вильясте стала гендиректором МХАТ - РИА Новости, 11.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:08 11.06.2026 (обновлено: 19:14 11.06.2026)
Лариса Вильясте стала гендиректором МХАТ

Лариса Вильясте стала гендиректором МХАТ имени Горького

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛариса Вильясте
Лариса Вильясте - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Лариса Вильясте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького.
  • Ранее Вильясте занимала пост директора Московского Губернского драматического театра, а также руководила фестивалями "Фабрика Станиславского" и Большого детского фестиваля.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького, сообщили в театре.
В разделе "Люди театра" на сайте МХАТ имени Горького появилось обновление, где указано, что Вильясте теперь занимает пост гендиректора театра. С 2014 года она занимала пост директора Московского Губернского драматического театра, с 2018 года - директора фестиваля "Фабрика Станиславского" и Большого детского фестиваля.
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