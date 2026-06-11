Лариса Вильясте стала гендиректором МХАТ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького.
- Ранее Вильясте занимала пост директора Московского Губернского драматического театра, а также руководила фестивалями "Фабрика Станиславского" и Большого детского фестиваля.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького, сообщили в театре.
В разделе "Люди театра" на сайте МХАТ имени Горького появилось обновление, где указано, что Вильясте теперь занимает пост гендиректора театра. С 2014 года она занимала пост директора Московского Губернского драматического театра, с 2018 года - директора фестиваля "Фабрика Станиславского" и Большого детского фестиваля.