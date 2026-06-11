Рейтинг@Mail.ru
В Москве проводят полив проезжей части из-за жары - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:06 11.06.2026
В Москве проводят полив проезжей части из-за жары

В Москве на фоне жары проводят полив проезжей части и цветников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полив проезжей части и городских цветников проводят в Москве на фоне жары, сообщает столичный департамент ЖКХ.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что температура воздуха до плюс 31 градуса и без осадков ожидается в Москве в четверг.
"Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к поливу проезжей части. Чтобы город комфортно переносил жару, такие работы регулярно проводятся в течение дня. Это помогает охлаждать дорожное покрытие и защищать его от деформации под воздействием высоких температур", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
В департаменте отметили, что дополнительный уход получают и городские цветники. Полив проводится рано утром и вечером, когда жара спадает.
"Важно, чтобы влага достигала корней растений на глубине около 30 сантиметров – так цветы легче переносят зной и продолжают радовать москвичей яркими красками", - добавляется в сообщении.
Сквер в Южном Медведково - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Вперед в лето. Где в Москве посмотреть на обновленные районные парки
9 июня, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала