В Москве проводят полив проезжей части из-за жары

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полив проезжей части и городских цветников проводят в Москве на фоне жары, сообщает столичный департамент ЖКХ.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что температура воздуха до плюс 31 градуса и без осадков ожидается в Москве в четверг.
"Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к поливу проезжей части. Чтобы город комфортно переносил жару, такие работы регулярно проводятся в течение дня. Это помогает охлаждать дорожное покрытие и защищать его от деформации под воздействием высоких температур", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
В департаменте отметили, что дополнительный уход получают и городские цветники. Полив проводится рано утром и вечером, когда жара спадает.
"Важно, чтобы влага достигала корней растений на глубине около 30 сантиметров – так цветы легче переносят зной и продолжают радовать москвичей яркими красками", - добавляется в сообщении.