В Москве проводят полив проезжей части из-за жары

Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду. Архивное фото

Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полив проезжей части и городских цветников проводят в Москве на фоне жары, сообщает столичный департамент ЖКХ.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что температура воздуха до плюс 31 градуса и без осадков ожидается в Москве в четверг.

"Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к поливу проезжей части. Чтобы город комфортно переносил жару, такие работы регулярно проводятся в течение дня. Это помогает охлаждать дорожное покрытие и защищать его от деформации под воздействием высоких температур", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

В департаменте отметили, что дополнительный уход получают и городские цветники. Полив проводится рано утром и вечером, когда жара спадает.