Москву оформили флагами в преддверии Дня России

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы оформили город флагами и декоративными элементами в преддверии Дня России, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Оформили флагами Новоарбатский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Российский триколор и дата "12 июня" установлены возле зданий Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. Около нижней палаты парламента дополнительно смонтировали фасадное панно и объемно-декоративные конструкции "Крыло", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что на Фрунзенской набережной появилась декоративная конструкция "Салют Победы". Праздничные элементы установили на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", площадках "Печатники" и "Руднево".

"Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться с вечера пятницы на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", - добавил Бирюков.