Рейтинг@Mail.ru
Москву оформили флагами в преддверии Дня России - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:04 11.06.2026
Москву оформили флагами в преддверии Дня России

Около 750 флагов и декоративных элементов установили в Москве в честь Дня России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы оформили город флагами и декоративными элементами в преддверии Дня России, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Оформили флагами Новоарбатский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Российский триколор и дата "12 июня" установлены возле зданий Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. Около нижней палаты парламента дополнительно смонтировали фасадное панно и объемно-декоративные конструкции "Крыло", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что на Фрунзенской набережной появилась декоративная конструкция "Салют Победы". Праздничные элементы установили на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", площадках "Печатники" и "Руднево".
"Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться с вечера пятницы на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме", - добавил Бирюков.
Он пояснил, что дополнительно для оформления столицы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на День России
Вчера, 07:14
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияМоскваНовый АрбатПетр БирюковДень России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала