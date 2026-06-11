Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в ближайший час ожидаются дожди с грозами, которые сохранятся до 21:00 11 июня.
- Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дожди с грозами ожидаются в Москве в ближайший час с сохранением до девяти вечера четверга, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В ближайший час с сохранением до 21.00 11 июня местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
В связи с ожидаемой непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Находящимся на улице пешеходам главк советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.