В Москве в ближайший час ожидаются дожди с грозами

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дожди с грозами ожидаются в Москве в ближайший час с сохранением до девяти вечера четверга, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

В связи с ожидаемой непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Находящимся на улице пешеходам главк советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.