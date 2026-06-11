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В Москве в ближайший час ожидаются дожди с грозами - РИА Новости, 11.06.2026
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14:38 11.06.2026 (обновлено: 14:49 11.06.2026)
В Москве в ближайший час ожидаются дожди с грозами

МЧС: на Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень и гроза

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие во время сильного дождя в Москве
Прохожие во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Прохожие во время сильного дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в ближайший час ожидаются дожди с грозами, которые сохранятся до 21:00 11 июня.
  • Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дожди с грозами ожидаются в Москве в ближайший час с сохранением до девяти вечера четверга, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В ближайший час с сохранением до 21.00 11 июня местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
В связи с ожидаемой непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Находящимся на улице пешеходам главк советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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