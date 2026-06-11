Москвичам пообещали рекордную жару и грозу в четверг

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 31 градуса, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве ожидается плюс 15 - плюс 17 градусов, по области - плюс 12 - плюс 17 градусов. Дневная температура в столице - плюс 29 - плюс 31 градус, по региону - плюс 26 - плюс 31 градус.

"В четверг температура воздуха приблизится к рекордно высоким значениям, может быть даже будет повторен рекорд. Для 11 июня самая высокая температура составляет 31,3 градуса и была установлена в 1998 году", - уточнила она.