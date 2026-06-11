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Москвичам пообещали рекордную жару и грозу в четверг - РИА Новости, 11.06.2026
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08:48 11.06.2026
Москвичам пообещали рекордную жару и грозу в четверг

Синоптик Позднякова: в Москве в четверг ожидается до плюс 31 градуса

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг в Москве ожидается жаркая погода с температурой до плюс 31 градуса.
  • Местами возможны кратковременный дождь и гроза при южном ветре со скоростью четыре-девять метров в секунду.
  • Температура воздуха может приблизиться к рекордно высоким значениям, установленным в 1998 году.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 31 градуса, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В четверг в Москве сохранится жаркая погода, при переменной облачности местами может пройти небольшой кратковременный дождь, есть вероятность грозы. Ветер будет южный со скоростью четыре-девять метров в секунду", - рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве ожидается плюс 15 - плюс 17 градусов, по области - плюс 12 - плюс 17 градусов. Дневная температура в столице - плюс 29 - плюс 31 градус, по региону - плюс 26 - плюс 31 градус.
"В четверг температура воздуха приблизится к рекордно высоким значениям, может быть даже будет повторен рекорд. Для 11 июня самая высокая температура составляет 31,3 градуса и была установлена в 1998 году", - уточнила она.
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08:33
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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