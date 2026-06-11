Синоптик рассказал, когда в Москву придет прохлада

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями пройдет в Москве в выходные, температура воздуха опустится до 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в субботу днем посвежеет до плюс 25 - плюс 28 градусов. В воскресенье в столице ожидается до плюс 21 - плюс 24 градусов.