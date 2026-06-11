Синоптик рассказал, когда в Москву придет прохлада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями.
- Температура воздуха в Москве в субботу составит от +25 °С до +28 °С, в воскресенье — от +21 °С до +24 °С.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями пройдет в Москве в выходные, температура воздуха опустится до 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
“В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями и общим количеством осадков до 40 мм или около половины месячной нормы”, - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в субботу днем посвежеет до плюс 25 - плюс 28 градусов. В воскресенье в столице ожидается до плюс 21 - плюс 24 градусов.