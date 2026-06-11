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Синоптик рассказал, когда в Москву придет прохлада - РИА Новости, 11.06.2026
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08:33 11.06.2026 (обновлено: 10:07 11.06.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москву придет прохлада

Синоптик Тишковец: в выходные в Москву придет холодный атмосферный фронт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями.
  • Температура воздуха в Москве в субботу составит от +25 °С до +28 °С, в воскресенье — от +21 °С до +24 °С.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями пройдет в Москве в выходные, температура воздуха опустится до 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
“В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями и общим количеством осадков до 40 мм или около половины месячной нормы”, - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в субботу днем посвежеет до плюс 25 - плюс 28 градусов. В воскресенье в столице ожидается до плюс 21 - плюс 24 градусов.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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