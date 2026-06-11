Посол в КНР рассказал о том, как Россия отстаивает свои интересы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол в Китае Игорь Моргулов заявил, что Россия продолжает отстаивать свои интересы, в том числе в ходе специальной военной операции.
- Он отметил, что Россия уверена в собственных силах и четко определила национальные интересы.
- Посол подчеркнул, что Россия сохраняет верность наследию предков и духовно-нравственным ценностям, а также твердо отстаивает принципы равенства и справедливости в международных делах.
ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. Россия в непростой геополитической обстановке продолжает отстаивать свои интересы, в том числе в ходе специальной военной операции, заявил в четверг посол России в Китае Игорь Моргулов.
"В нынешней весьма непростой геополитической обстановке мы продолжаем последовательно идти избранным курсом. Россия знает свои возможности, она уверена в собственных силах. Мы четко определили национальные интересы и твердо их отстаиваем, в том числе в ходе специальной военной операции", - сказал Моргулов на государственном приеме в посольстве РФ в Пекине по случаю Дня России.
Он отметил, что в этот день мы чествуем нашу Родину - страну с тысячелетней историей, объединившую на своих бескрайних просторах множество народов и традиций.
"Страну, сохранившую верность наследию предков и духовно-нравственным ценностям, внесшую уникальный вклад в сокровищницу мировой культуры. Страну, победившую фашизм и первой в мире отправившую человека в космос. Страну, твердо отстаивающую принципы равенства и справедливости в международных делах", - подчеркнул посол.
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