Посол в КНР рассказал о том, как Россия отстаивает свои интересы

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол в Китае Игорь Моргулов заявил, что Россия продолжает отстаивать свои интересы, в том числе в ходе специальной военной операции.

Он отметил, что Россия уверена в собственных силах и четко определила национальные интересы.

Посол подчеркнул, что Россия сохраняет верность наследию предков и духовно-нравственным ценностям, а также твердо отстаивает принципы равенства и справедливости в международных делах.

ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. Россия в непростой геополитической обстановке продолжает отстаивать свои интересы, в том числе в ходе специальной военной операции, заявил в четверг посол России в Китае Игорь Моргулов.

"В нынешней весьма непростой геополитической обстановке мы продолжаем последовательно идти избранным курсом. Россия знает свои возможности, она уверена в собственных силах. Мы четко определили национальные интересы и твердо их отстаиваем, в том числе в ходе специальной военной операции", - сказал Моргулов на государственном приеме в посольстве РФ в Пекине по случаю Дня России.

Он отметил, что в этот день мы чествуем нашу Родину - страну с тысячелетней историей, объединившую на своих бескрайних просторах множество народов и традиций.