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Сын генерала Младича рассказал о здоровье отца - РИА Новости, 11.06.2026
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17:57 11.06.2026
Сын генерала Младича рассказал о здоровье отца

РИА Новости: здоровье генерала Младича плохое, он не говорит, почти не двигается

CC BY 2.0 / UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - Mladić Start of Trial / Mladić Start of TrialСербский генерал Ратко Младич
Сербский генерал Ратко Младич - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC BY 2.0 / UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - Mladić Start of Trial / Mladić Start of Trial
Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние здоровья бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича в тюрьме МОМУТ в Гааге очень плохое: он не может разговаривать и почти не двигается.
  • Судья Грасиела Гатти Сантана отказала в просьбе временно отпустить Младича для лечения в Сербию, признав при этом, что состояние генерала критическое.
  • 84-летний генерал Ратко Младич перенес легкий инсульт 10 апреля, его сын сообщал, что Младич находится в состоянии «между жизнью и смертью».
БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Состояние здоровья бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге очень плохое, он не может разговаривать и почти не двигается, сообщил РИА Новости его сын Дарко Младич.
Председатель МОМУТ в Гааге судья Грасиела Гатти Сантана 14 мая отказала в просьбе семьи и адвокатов Младича временно отпустить его для лечения в Сербию. При этом она признала, что состояние тяжелобольного бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича критическое.
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21 апреля, 16:52
«
"Состояние его здоровья одинаково плохое в последние две-три недели, оно застыло на этом уровне. Он не может разговаривать, почти не двигается, очень слаб. Положение, к сожалению, очень плохое", - сказал Младич-младший.
Сын генерала сообщал в мае РИА Новости, что Младич-старший находится в состоянии "между жизнью и смертью" в тюремной больнице в Гааге. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось 10 апреля, он перенес легкий инсульт.
В Гаагу приезжала жена генерала, 24 апреля исполнилось 60 лет их брака, Ратко Младич ранее исповедался в тюремной больнице православному священнику и принял причастие.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
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В миреГаагаБосния и ГерцеговинаСербияРатко МладичДарко МладичМеждународный трибунал по бывшей Югославии
 
 
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