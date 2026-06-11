Минфин: вопрос о пороге выручки для бизнеса на ПСН требует проработки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сохранение порога годовой выручки малого бизнеса, применяющего патентную систему налогообложения, для уплаты НДС требует проработки, заявил Алексей Сазанов.
- Вопрос сохранения порога будет обсуждаться с регионами, бизнесом и экспертным сообществом до конца года.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сохранение порога годовой выручки малого бизнеса, применяющего патентную систему налогообложения, для уплаты НДС, требует проработки с регионами, бизнесом и экспертами, говорится в комментарии статс-секретаря – замминистра финансов Алексея Сазанова, который распространила пресс-служба Минфина РФ.
«
"Что касается тех, кто работает по патенту, то он приобретается на конкретный срок. По патентам требуется серьезная проработка вопроса, связанная как с отдельными отраслями, так и с действием ПСН в каждом регионе", - говорится в сообщении.
«
"До конца года есть время для принятия решения по этому вопросу, он будет прорабатываться с регионами и обсуждаться с бизнесом и экспертным сообществом", - отмечает Сазанов.
Патентная система налогообложения (ПСН) – специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности. Для применения ПСН средняя численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек.
Применение ПСН предусматривает освобождение от НДФЛ (в части доходов от видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется эта система), налога на имущество физлиц (в части имущества, используемого в патентной деятельности), а также НДС за исключением некоторых случаев. Применение ПСН можно совмещать с другими налоговыми режимами.