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В МИД заявили, что подходы Лаврова и Аз-Зайяни к проблеме Палестины совпали - РИА Новости, 11.06.2026
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16:37 11.06.2026 (обновлено: 16:44 11.06.2026)
В МИД заявили, что подходы Лаврова и Аз-Зайяни к проблеме Палестины совпали

МИД: подходы Лаврова и Аз-Зайяни к решению проблемы Палестины совпали

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни констатировали совпадение подходов к решению палестинской проблемы.
  • Подходы России и Бахрейна предполагают комплексное решение палестинской проблемы на основе создания независимого Государства Палестина, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Королевства Бахрейн Абдель Латыф Аз-Зайяни в ходе переговоров констатировали совпадение подходов к решению палестинской проблемы, сообщает МИД России.
"Констатировано совпадение подходов России и Бахрейна в пользу комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого Государства Палестина сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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