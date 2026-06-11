В МИД заявили, что подходы Лаврова и Аз-Зайяни к проблеме Палестины совпали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни констатировали совпадение подходов к решению палестинской проблемы.
- Подходы России и Бахрейна предполагают комплексное решение палестинской проблемы на основе создания независимого Государства Палестина, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Королевства Бахрейн Абдель Латыф Аз-Зайяни в ходе переговоров констатировали совпадение подходов к решению палестинской проблемы, сообщает МИД России.
"Констатировано совпадение подходов России и Бахрейна в пользу комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого Государства Палестина сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.