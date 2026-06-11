Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визит послов "евротройки" в МИД России говорит о провальной политике Запада по вопросу диалога с Москвой, заявил журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Визит послов Германии, Франции и Британии в МИД России говорит о провальной политике Запада по вопросу диалога с Москвой, обратил внимание британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд.
"Это признание того, что четырехлетний дипломатический бойкот потерпел неудачу", — написал он в соцсети X.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о просьбе представителей трех государств встретиться с его заместителем. Сегодня они посетили здание на Смоленской площади и провели там полтора часа.
Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в четверг изложил приехавшим дипломатам оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснил подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова позже заявила, что лидеры ФРГ, Великобритании и Франции делают вид, что призывают к миру, а на деле предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы. Она добавила, что их "мирные" инициативы направлены на недопущение создания условий для переговоров о действительно прочном мире, и Евросоюз хочет участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против Москвы.