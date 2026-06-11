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МИД прокомментировал "мирные" инициативы Запада по Украине - РИА Новости, 11.06.2026
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15:41 11.06.2026 (обновлено: 15:44 11.06.2026)
МИД прокомментировал "мирные" инициативы Запада по Украине

МИД: очередные "мирные" инициативы Запада направлены на недопущение переговоров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мирные инициативы стран лидеров Великобритании, Франции и Германии по Украине направлены на недопущение создания условий для переговоров о прочном мире.
  • По словам Захаровой, европейцы не скрывают, что проводят курс, направленный на предотвращение создания условий для переговоров о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Мирные" инициативы стран лидеров Великобритании, Франции и Германии по Украине направлены на недопущение создания условий для переговоров о действительно прочном мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Европейцы (лидеры Великобритании, Франции и Германии по Украине - ред.) проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире. Примечательно, что они сами этого не скрывают", - говорится в сообщении Захаровой на сайте министерства.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
МИД: ЕС хочет быть в переговорах по Украине в антироссийской делегации
Вчера, 15:37
 
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