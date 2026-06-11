МИД прокомментировал "мирные" инициативы Запада по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мирные инициативы стран лидеров Великобритании, Франции и Германии по Украине направлены на недопущение создания условий для переговоров о прочном мире.
- По словам Захаровой, европейцы не скрывают, что проводят курс, направленный на предотвращение создания условий для переговоров о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Мирные" инициативы стран лидеров Великобритании, Франции и Германии по Украине направлены на недопущение создания условий для переговоров о действительно прочном мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Европейцы (лидеры Великобритании, Франции и Германии по Украине - ред.) проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире. Примечательно, что они сами этого не скрывают", - говорится в сообщении Захаровой на сайте министерства.