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ФРГ, Британия и Франция лишь делают вид, что призывают к миру, заявил МИД - РИА Новости, 11.06.2026
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15:39 11.06.2026 (обновлено: 15:49 11.06.2026)
ФРГ, Британия и Франция лишь делают вид, что призывают к миру, заявил МИД

МИД: ФРГ, Британия и Франция якобы призывают к миру и милитаризируют Украину

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидеры ФРГ, Великобритании и Франции делают вид, что призывают к миру, а на деле предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Лидеры этих стран своим заявлением делают вид, что призывают к миру, а на деле они выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева, и в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского МИД.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
МИД: ЕС хочет быть в переговорах по Украине в антироссийской делегации
Вчера, 15:37
 
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