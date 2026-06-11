ФРГ, Британия и Франция лишь делают вид, что призывают к миру, заявил МИД

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидеры ФРГ, Великобритании и Франции делают вид, что призывают к миру, а на деле предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Лидеры этих стран своим заявлением делают вид, что призывают к миру, а на деле они выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева, и в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского МИД.