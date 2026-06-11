Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз не будет выступать в качестве нейтрального посредника между Москвой и Киевом.
- По мнению Марии Захаровой, Евросоюз претендует на место за столом переговоров в составе единой делегации Запада и Киева против России.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Евросоюз хочет участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину.
"Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров по сути в составе единой делегации Запада и Украины против России", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.