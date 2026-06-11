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МИД: ЕС хочет быть в переговорах по Украине в антироссийской делегации - РИА Новости, 11.06.2026
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15:37 11.06.2026 (обновлено: 15:43 11.06.2026)
МИД: ЕС хочет быть в переговорах по Украине в антироссийской делегации

МИД: ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине в составе делегации против РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз не будет выступать в качестве нейтрального посредника между Москвой и Киевом.
  • По мнению Марии Захаровой, Евросоюз претендует на место за столом переговоров в составе единой делегации Запада и Киева против России.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Евросоюз хочет участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину.
"Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров по сути в составе единой делегации Запада и Украины против России", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Вчера, 15:41
 
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