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Захарова стихами Пушкина прокомментировала визит послов "евротройки" в МИД - РИА Новости, 11.06.2026
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14:26 11.06.2026
Захарова стихами Пушкина прокомментировала визит послов "евротройки" в МИД

Захарова стихами Пушкина прокомментировала визит послов "евротройки" в МИД РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПослы ФРГ, Франции и Британии после встречи с замглавы МИД РФ
Послы ФРГ, Франции и Британии после встречи с замглавы МИД РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Послы ФРГ, Франции и Британии после встречи с замглавы МИД РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова напомнила, что послы Германии, Франции и Великобритании пару лет назад отказались встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым.
  • Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял послов Германии, Франции и Великобритании и изложил оценку деструктивной политики руководства этих стран в контексте украинского кризиса.
  • Мария Захарова процитировала стихотворение Александра Пушкина, комментируя визит послов ФРГ, Франции и Британии в МИД России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит послов ФРГ, Франции и Британии в МИД России, напомнила, как несколько лет назад они от подобной встречи отказались, и привела строчку из стихотворения Александра Пушкина "К*" ("Я помню чудное мгновенье...").
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в четверг принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.
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"Очень хорошо помню, как пару лет назад послы этих же стран отказались встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министр об этом неоднократно говорил", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Как писал неотменяемый Пушкин: "Шли годы. Бурь порыв мятежный развеял прежние черты". И вот, они у порога с просьбой принять", - добавила Захарова.
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