Захарова стихами Пушкина прокомментировала визит послов "евротройки" в МИД

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит послов ФРГ, Франции и Британии в МИД России, напомнила, как несколько лет назад они от подобной встречи отказались, и привела строчку из стихотворения Александра Пушкина "К*" ("Я помню чудное мгновенье...").