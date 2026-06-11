Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова напомнила, что послы Германии, Франции и Великобритании пару лет назад отказались встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым.
- Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял послов Германии, Франции и Великобритании и изложил оценку деструктивной политики руководства этих стран в контексте украинского кризиса.
- Мария Захарова процитировала стихотворение Александра Пушкина, комментируя визит послов ФРГ, Франции и Британии в МИД России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит послов ФРГ, Франции и Британии в МИД России, напомнила, как несколько лет назад они от подобной встречи отказались, и привела строчку из стихотворения Александра Пушкина "К*" ("Я помню чудное мгновенье...").
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в четверг принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран "евротройки" применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.
"Очень хорошо помню, как пару лет назад послы этих же стран отказались встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министр об этом неоднократно говорил", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Как писал неотменяемый Пушкин: "Шли годы. Бурь порыв мятежный развеял прежние черты". И вот, они у порога с просьбой принять", - добавила Захарова.