Галузин разъяснил послам подход России к поиску урегулирования на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Михаил Галузин встретился с послами Великобритании, Франции и Германии.
- На встрече были разъяснены подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послами Великобритании, Франции и Германии разъяснил им подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин, заявили в МИД РФ.
"Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин", - говорится в сообщении на сайте министерства.