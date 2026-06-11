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Галузин разъяснил послам подход России к поиску урегулирования на Украине - РИА Новости, 11.06.2026
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13:35 11.06.2026 (обновлено: 13:37 11.06.2026)
Галузин разъяснил послам подход России к поиску урегулирования на Украине

Галузин разъяснил послам ФРГ, Британии и Франции подход РФ по Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПосол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф, посол Франции в России Николя Де Ривьер и посол Великобритании в России Найджел Кейси выходят из здания МИДа
Посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф, посол Франции в России Николя Де Ривьер и посол Великобритании в России Найджел Кейси выходят из здания МИДа - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф, посол Франции в России Николя Де Ривьер и посол Великобритании в России Найджел Кейси выходят из здания МИДа
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Михаил Галузин встретился с послами Великобритании, Франции и Германии.
  • На встрече были разъяснены подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послами Великобритании, Франции и Германии разъяснил им подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин, заявили в МИД РФ.
"Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф, посол Франции в России Николя Де Ривьер и посол Великобритании в России Найджел Кейси выходят из здания МИД - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В МИД рассказали о содержании встречи с послами Франции, ФРГ и Британии
Вчера, 13:34
 
В миреФранцияРоссияГерманияУкраинаВеликобританияМихаил Галузин
 
 
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