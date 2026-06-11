Галузин разъяснил послам подход России к поиску урегулирования на Украине

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послами Великобритании, Франции и Германии разъяснил им подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин, заявили в МИД РФ.