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В МИД рассказали о содержании встречи с послами Франции, ФРГ и Британии - РИА Новости, 11.06.2026
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13:34 11.06.2026 (обновлено: 14:28 11.06.2026)
В МИД рассказали о содержании встречи с послами Франции, ФРГ и Британии

Галузин изложил послам ФРГ, Франции и Британии оценку политики их стран

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПосол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф, посол Франции в России Николя Де Ривьер и посол Великобритании в России Найджел Кейси выходят из здания МИД
Посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф, посол Франции в России Николя Де Ривьер и посол Великобритании в России Найджел Кейси выходят из здания МИД - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф, посол Франции в России Николя Де Ривьер и посол Великобритании в России Найджел Кейси выходят из здания МИД
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Михаил Галузин встретился с послами ФРГ, Франции и Британии.
  • Он указал дипломатам на деструктивную политику руководства их стран в отношении кризиса на Украине и разъяснил подходы России к урегулированию.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Замглавы МИД Михаил Галузин указал послам ФРГ, Франции и Британии на деструктивную политику их стран в вопросе кризиса на Украине, сообщили в ведомстве.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о просьбе представителей трех государств встретиться с его заместителем. Сегодня они посетили здание на Смоленской площади и провели там полтора часа.
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"Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики, <...> которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной "коалиции желающих", — говорится в релизе на сайте МИД.
Галузин также разъяснил послам подходы Москвы к урегулированию конфликта за счет устранения его первопричин.
По словам французского дипломата, стороны провели хорошую дискуссию. В течение дня представители "евротройки" опубликуют совместное заявление.
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