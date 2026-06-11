В МИД рассказали о содержании встречи с послами Франции, ФРГ и Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Михаил Галузин встретился с послами ФРГ, Франции и Британии.
- Он указал дипломатам на деструктивную политику руководства их стран в отношении кризиса на Украине и разъяснил подходы России к урегулированию.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Замглавы МИД Михаил Галузин указал послам ФРГ, Франции и Британии на деструктивную политику их стран в вопросе кризиса на Украине, сообщили в ведомстве.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о просьбе представителей трех государств встретиться с его заместителем. Сегодня они посетили здание на Смоленской площади и провели там полтора часа.
По словам французского дипломата, стороны провели хорошую дискуссию. В течение дня представители "евротройки" опубликуют совместное заявление.