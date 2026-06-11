Послы ФРГ, Франции и Британии, просившие о встрече, посетили МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Послы ФРГ, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем Лаврова, прибыли в МИД.
- Накануне министр отмечал, что в ведомстве готовы принять дипломатов, но большого оптимизма не испытывают.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Послы ФРГ, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы МИД Сергея Лаврова, посетили министерство.
Они пробыли там полтора часа.
Накануне Лавров отмечал, что в ведомстве готовы выслушать дипломатов, но большого оптимизма не испытывают.
В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог. Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. А президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.
Премьер Бельгии Барт де Вевер, в свою очередь, выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.
Владимир Путин предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах называл экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В то же время он подчеркивал, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.