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В Ереване заявили, что Армения может импортировать газ из Азербайджана - РИА Новости, 11.06.2026
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14:54 11.06.2026
В Ереване заявили, что Армения может импортировать газ из Азербайджана

Месропян: Армения может импортировать газ из Азербайджана, Туркмении и Ирана

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении
Жители Еревана с флагами Армении - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян заявил, что республика теоретически может импортировать газ из Азербайджана, Туркмении или Ирана.
  • МИД РФ сообщил о передаче Еревану письма, в котором говорится о возможном приостановлении или отмене соглашения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС.
  • Месропян предположил, что российский газ может подорожать для Армении, но официальной информации по этому поводу пока не поступало.
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Глава комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян заявил в четверг на брифинге, что республика теоретически может импортировать газ из Азербайджана, Туркмении или Ирана.
МИД РФ 27 мая сообщил о передаче через российское посольство Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.
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В ходе брифинга Месропяна спросили о возможных альтернативах российскому газу.
"Я не политик и не участвую в принятии политических решений, поэтому не владею этой информацией, но альтернативой может быть, например, газ из сопредельных стран - Азербайджана, Туркмении, Ирана. Это все те страны, которые продают газ, и чья инфраструктура позволяет Армении покупать у них топливо", - заявил Месропян.
Он также предположил, что теоретически российский газ может подорожать для Армении, добавив, что пока Ереван информации по этому поводу не получал.
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