В Ереване заявили, что Армения может импортировать газ из Азербайджана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян заявил, что республика теоретически может импортировать газ из Азербайджана, Туркмении или Ирана.
- МИД РФ сообщил о передаче Еревану письма, в котором говорится о возможном приостановлении или отмене соглашения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС.
- Месропян предположил, что российский газ может подорожать для Армении, но официальной информации по этому поводу пока не поступало.
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Глава комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян заявил в четверг на брифинге, что республика теоретически может импортировать газ из Азербайджана, Туркмении или Ирана.
МИД РФ 27 мая сообщил о передаче через российское посольство Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.
В ходе брифинга Месропяна спросили о возможных альтернативах российскому газу.
"Я не политик и не участвую в принятии политических решений, поэтому не владею этой информацией, но альтернативой может быть, например, газ из сопредельных стран - Азербайджана, Туркмении, Ирана. Это все те страны, которые продают газ, и чья инфраструктура позволяет Армении покупать у них топливо", - заявил Месропян.
Он также предположил, что теоретически российский газ может подорожать для Армении, добавив, что пока Ереван информации по этому поводу не получал.