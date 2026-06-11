В Ереване заявили, что Армения может импортировать газ из Азербайджана

ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Глава комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян заявил в четверг на брифинге, что республика теоретически может импортировать газ из Азербайджана, Туркмении или Ирана.

Он также предположил, что теоретически российский газ может подорожать для Армении, добавив, что пока Ереван информации по этому поводу не получал.