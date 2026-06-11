Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Европейский союз делает все для продолжения боевых действий на Украине.
- По его словам, страны ЕС пытаются решить экономические проблемы за счет наращивания производства вооружений.
ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Европейский союз делает все, чтобы боевые действия на Украине продолжались, заявил в четверг посол России во Франции Алексей Мешков.
По словам Мешкова, Брюсселю необходим украинский конфликт, чтобы решить свои экономические проблемы за счет наращивания производства вооружений.
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"На фоне экономических проблем страны ЕС пытаются превратить военную промышленность в двигатель роста, а военной промышленности нужна война", - подчеркнул посол,
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.