Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Украина якобы защищает свободу Германии.
- Читатели портала Die Welt активно обсуждают и критикуют заявление Фридриха Мерца.
- Некоторые комментаторы выражают недовольство финансированием Украины деньгами налогоплательщиков Германии.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели портала Die Welt активно обсуждают заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что Украина якобы защищает свободу Германии.
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"Всегда только говорит о Европе и Украине. Когда же Мерц наконец осознает, что он является канцлером Германии, и что благо нашей страны должно стоять для него на первом месте, а его действия должны соответствовать этому? Может быть, ему следует каждое утро и каждый вечер зачитывать текст присяги?" — задался вопросом Thomas M.
"Пусть он мигрирует на свою любимую Украину и заодно заберет с собой тех, кто уклоняется от военной службы", — призвала Jutta R.
"Что мы видим на Украине? Принудительную мобилизацию, золотые унитазы, коррупцию на высшем уровне, огромные офшорные счета, роскошные виллы президента в Портофино… И мы должны и дальше финансировать все это за счет наших налогов? Задайте себе несколько вопросов и найдите в себе смелость ответить на них", — пожаловалась Klara V.
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"Рискуя тем, что этот вопрос многим покажется банальным, я все же был бы признателен за краткий и лаконичный ответ: какая именно из моих свобод находится под угрозой? И как именно Украина их защищает?" — поинтересовался Alex B.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце мая назвал Украину и действия киевского режима первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы.