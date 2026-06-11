"Когда же он осознает?" Заявление Мерца об Украине поразило Германию

«

"Всегда только говорит о Европе и Украине. Когда же Мерц наконец осознает, что он является канцлером Германии, и что благо нашей страны должно стоять для него на первом месте, а его действия должны соответствовать этому? Может быть, ему следует каждое утро и каждый вечер зачитывать текст присяги?" — задался вопросом Thomas M.