Рейтинг@Mail.ru
"Когда же он осознает?" Заявление Мерца об Украине поразило Германию - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 11.06.2026

"Когда же он осознает?" Заявление Мерца об Украине поразило Германию

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Фридрих Мерц на сессии немецкого парламента в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц на сессии немецкого парламента в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц на сессии немецкого парламента в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Украина якобы защищает свободу Германии.
  • Читатели портала Die Welt активно обсуждают и критикуют заявление Фридриха Мерца.
  • Некоторые комментаторы выражают недовольство финансированием Украины деньгами налогоплательщиков Германии.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели портала Die Welt активно обсуждают заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что Украина якобы защищает свободу Германии.
«
"Всегда только говорит о Европе и Украине. Когда же Мерц наконец осознает, что он является канцлером Германии, и что благо нашей страны должно стоять для него на первом месте, а его действия должны соответствовать этому? Может быть, ему следует каждое утро и каждый вечер зачитывать текст присяги?" — задался вопросом Thomas M.
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
"Пришло время". На Западе выступили с громким призывом в отношении России
Вчера, 09:35
"Пусть он мигрирует на свою любимую Украину и заодно заберет с собой тех, кто уклоняется от военной службы", — призвала Jutta R.
"Что мы видим на Украине? Принудительную мобилизацию, золотые унитазы, коррупцию на высшем уровне, огромные офшорные счета, роскошные виллы президента в Портофино… И мы должны и дальше финансировать все это за счет наших налогов? Задайте себе несколько вопросов и найдите в себе смелость ответить на них", — пожаловалась Klara V.
«
"Рискуя тем, что этот вопрос многим покажется банальным, я все же был бы признателен за краткий и лаконичный ответ: какая именно из моих свобод находится под угрозой? И как именно Украина их защищает?" — поинтересовался Alex B.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце мая назвал Украину и действия киевского режима первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Дмитриев рассказал, что нужно сделать для достижения мира на Украине
Вчера, 10:06
 
В миреУкраинаГерманияФридрих МерцДмитрий ПесковЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала