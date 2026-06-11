Заявление Мерца о помощи Украине вызвало недовольство в Бундестаге

Краткий пересказ от РИА ИИ Фридрих Мерц высказался за продолжение финансовой поддержки Киеву через кредиты.

Часть немецких парламентариев неодобрительно отреагировала на заявление канцлера о необходимости дальнейшего финансирования Киева на фоне растущих долговых рисков ЕС.

БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против новых долгов Евросоюза из-за угрозы суверенитету, но при этом высказался за продолжение финансовой поддержки Киеву через кредиты.

"Новые европейские долги — это не решение. Чрезмерная задолженность угрожает суверенитету и ограничивает свободу действий", - заявил Мерц , выступая в бундестаге с правительственным заявлением к предстоящему заседанию Европейского совета 18-19 июня в Брюсселе

По его словам, некоторые европейские страны из-за имеющейся у них огромной задолженности тратят больше средств на выплату процентов, чем на оборону.

"Мы не должны доводить европейский бюджет до такого состояния", - призвал Мерц.

Киеву. Несмотря на чрезмерную долговую нагрузку общеевропейского бюджета, канцлер ФРГ высказался за продолжение финансовой поддержки со стороны ЕС

"Конкретно говоря, кредит Европейского союза для Украины в размере 90 миллиардов евро одобрен", - отметил в этой связи Мерц.

Его заявление о необходимости дальнейшего финансирования Киева на фоне растущих долговых рисков самого Евросоюза вызвало неодобрительный гул и недовольные выкрики со стороны части присутствовавших в зале немецких парламентариев.