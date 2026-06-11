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Заявление Мерца о помощи Украине вызвало недовольство в Бундестаге - РИА Новости, 11.06.2026
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12:16 11.06.2026
Заявление Мерца о помощи Украине вызвало недовольство в Бундестаге

Фридрих Мерц высказался за продолжение помощи Киеву на фоне растущих долгов ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фридрих Мерц высказался за продолжение финансовой поддержки Киеву через кредиты.
  • Часть немецких парламентариев неодобрительно отреагировала на заявление канцлера о необходимости дальнейшего финансирования Киева на фоне растущих долговых рисков ЕС.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против новых долгов Евросоюза из-за угрозы суверенитету, но при этом высказался за продолжение финансовой поддержки Киеву через кредиты.
"Новые европейские долги — это не решение. Чрезмерная задолженность угрожает суверенитету и ограничивает свободу действий", - заявил Мерц, выступая в бундестаге с правительственным заявлением к предстоящему заседанию Европейского совета 18-19 июня в Брюсселе.
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По его словам, некоторые европейские страны из-за имеющейся у них огромной задолженности тратят больше средств на выплату процентов, чем на оборону.
"Мы не должны доводить европейский бюджет до такого состояния", - призвал Мерц.
Несмотря на чрезмерную долговую нагрузку общеевропейского бюджета, канцлер ФРГ высказался за продолжение финансовой поддержки со стороны ЕС Киеву.
"Конкретно говоря, кредит Европейского союза для Украины в размере 90 миллиардов евро одобрен", - отметил в этой связи Мерц.
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Его заявление о необходимости дальнейшего финансирования Киева на фоне растущих долговых рисков самого Евросоюза вызвало неодобрительный гул и недовольные выкрики со стороны части присутствовавших в зале немецких парламентариев.
Газета Politico сообщила в мае, что Международный валютный фонд (МВФ) предупредил Евросоюз об опасности роста государственного долга европейских стран, который может нанести ущерб экономике блока. Как отмечается в документе МВФ, при сохранении нынешней политики ЕС долг среднестатистической европейской страны к 2040 году достигнет 130% ВВП, что примерно вдвое больше нынешнего уровня.
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