Заявление Мерца о помощи Украине вызвало недовольство в Бундестаге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фридрих Мерц высказался за продолжение финансовой поддержки Киеву через кредиты.
- Часть немецких парламентариев неодобрительно отреагировала на заявление канцлера о необходимости дальнейшего финансирования Киева на фоне растущих долговых рисков ЕС.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против новых долгов Евросоюза из-за угрозы суверенитету, но при этом высказался за продолжение финансовой поддержки Киеву через кредиты.
"Новые европейские долги — это не решение. Чрезмерная задолженность угрожает суверенитету и ограничивает свободу действий", - заявил Мерц, выступая в бундестаге с правительственным заявлением к предстоящему заседанию Европейского совета 18-19 июня в Брюсселе.
По его словам, некоторые европейские страны из-за имеющейся у них огромной задолженности тратят больше средств на выплату процентов, чем на оборону.
"Мы не должны доводить европейский бюджет до такого состояния", - призвал Мерц.
"Конкретно говоря, кредит Европейского союза для Украины в размере 90 миллиардов евро одобрен", - отметил в этой связи Мерц.
Его заявление о необходимости дальнейшего финансирования Киева на фоне растущих долговых рисков самого Евросоюза вызвало неодобрительный гул и недовольные выкрики со стороны части присутствовавших в зале немецких парламентариев.
Газета Politico сообщила в мае, что Международный валютный фонд (МВФ) предупредил Евросоюз об опасности роста государственного долга европейских стран, который может нанести ущерб экономике блока. Как отмечается в документе МВФ, при сохранении нынешней политики ЕС долг среднестатистической европейской страны к 2040 году достигнет 130% ВВП, что примерно вдвое больше нынешнего уровня.