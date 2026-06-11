Мелони заявила о необходимости одного переговорщика от ЕС по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой определить одного представителя от Европы для переговоров с Россией по Украине.
- Мелони считает, что существующие форматы переговоров недостаточно представительны и не обладают легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы.
РИМ, 11 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости определения одного представителя от Европы для переговоров с Россией по Украине.
Выступая в палате депутатов национального парламента в преддверии европейского саммита 18-19 июня она заявила, что использование "различных недостаточно представительных форматов приводит только к фрагментации, путанице и слабости"
"Реальная проблема заключается не в том, кто принадлежит к тому или иному формату, а в том, что ни один формат не обладает легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы. По этой причине я давно выступаю за необходимость определения авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов, для передачи точки зрения Европы", - сказала премьер.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.