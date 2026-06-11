Мелони заявила о необходимости одного переговорщика от ЕС по Украине

РИМ, 11 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости определения одного представителя от Европы для переговоров с Россией по Украине.

Выступая в палате депутатов национального парламента в преддверии европейского саммита 18-19 июня она заявила, что использование "различных недостаточно представительных форматов приводит только к фрагментации, путанице и слабости"