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Мелони заявила о необходимости одного переговорщика от ЕС по Украине - РИА Новости, 11.06.2026
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10:37 11.06.2026 (обновлено: 10:42 11.06.2026)
Мелони заявила о необходимости одного переговорщика от ЕС по Украине

Мелони заявила о необходимости определения одного переговорщика от ЕС по Украине

© AP Photo / Andrew MedichiniПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой определить одного представителя от Европы для переговоров с Россией по Украине.
  • Мелони считает, что существующие форматы переговоров недостаточно представительны и не обладают легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы.
РИМ, 11 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости определения одного представителя от Европы для переговоров с Россией по Украине.
Выступая в палате депутатов национального парламента в преддверии европейского саммита 18-19 июня она заявила, что использование "различных недостаточно представительных форматов приводит только к фрагментации, путанице и слабости"
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"Реальная проблема заключается не в том, кто принадлежит к тому или иному формату, а в том, что ни один формат не обладает легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы. По этой причине я давно выступаю за необходимость определения авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов, для передачи точки зрения Европы", - сказала премьер.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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