"МегаФон" увеличил устойчивость инфраструктуры с помощью нового решения

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "МегаФон" повысил эффективность использования инфраструктуры связи, впервые запустив магистральную линию на базе компактных 400G-трансиверов, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Новое решение увеличивает пропускную способность каналов мобильной сети в четыре раза, при этом затраты на строительство таких линий сокращаются в шесть раз.

Классическая схема построения магистральных каналов предполагает использование маршрутизаторов, определяющих, куда именно должны быть направлены потоки данных, и DWDM-транспондеров, которые передают информацию по оптоволоконному кабелю. Инженеры оператора оптимизировали процесс организации магистральных каналов с помощью компактных трансиверов. Они выполняют функции транспондеров, но устанавливаются непосредственно в маршрутизатор, благодаря чему стоимость создания каналов сократилась в шесть раз.

Новое техническое решение особенно эффективно на участках магистральных линий с высокой концентрацией трафика, поэтому пилотный канал соединил дата-центры "МегаФона" в Москве. Между ними проходят большие массивы информации, включая пользовательский и технологический трафик, а также данные облачных решений для бизнес-клиентов. Трансиверы позволили увеличить пропускную способность магистрального канала в четыре раза, благодаря чему сократилась задержка, увеличилась скорость передачи данных для абонентов и снизился риск перегрузок.

"Мы последовательно улучшаем архитектуру магистральной сети, чтобы она соответствовала актуальным требованиям. Использование нового решения позволяет нам быстрее и эффективнее строить высокоскоростные каналы между ключевыми площадками, формируя технологическую основу для дальнейшего развития инфраструктуры", — рассказал технический директор "МегаФона" Алексей Титов.

Он добавил, что следующим этапом станет масштабирование проекта на другие центры обработки данных (ЦОД) по всей стране.