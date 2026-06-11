"МегаФон" увеличил устойчивость инфраструктуры с помощью нового решения

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "МегаФон" повысил эффективность использования инфраструктуры связи, впервые запустив магистральную линию на базе компактных 400G-трансиверов, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Новое решение увеличивает пропускную способность каналов мобильной сети в четыре раза, при этом затраты на строительство таких линий сокращаются в шесть раз.
Классическая схема построения магистральных каналов предполагает использование маршрутизаторов, определяющих, куда именно должны быть направлены потоки данных, и DWDM-транспондеров, которые передают информацию по оптоволоконному кабелю. Инженеры оператора оптимизировали процесс организации магистральных каналов с помощью компактных трансиверов. Они выполняют функции транспондеров, но устанавливаются непосредственно в маршрутизатор, благодаря чему стоимость создания каналов сократилась в шесть раз.
Новое техническое решение особенно эффективно на участках магистральных линий с высокой концентрацией трафика, поэтому пилотный канал соединил дата-центры "МегаФона" в Москве. Между ними проходят большие массивы информации, включая пользовательский и технологический трафик, а также данные облачных решений для бизнес-клиентов. Трансиверы позволили увеличить пропускную способность магистрального канала в четыре раза, благодаря чему сократилась задержка, увеличилась скорость передачи данных для абонентов и снизился риск перегрузок.
"Мы последовательно улучшаем архитектуру магистральной сети, чтобы она соответствовала актуальным требованиям. Использование нового решения позволяет нам быстрее и эффективнее строить высокоскоростные каналы между ключевыми площадками, формируя технологическую основу для дальнейшего развития инфраструктуры", — рассказал технический директор "МегаФона" Алексей Титов.
Он добавил, что следующим этапом станет масштабирование проекта на другие центры обработки данных (ЦОД) по всей стране.
Сеть "МегаФона" насчитывает более 115 центров обработки. За последние два года новые ЦОДы, соответствующие мировым стандартам, были построены в Хабаровске, Твери, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.