Рейтинг@Mail.ru
"МегаФон" увеличил устойчивость инфраструктуры с помощью нового решения - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 11.06.2026
"МегаФон" увеличил устойчивость инфраструктуры с помощью нового решения

Оператор "МегаФон" повысил эффективность использования инфраструктуры связи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном в лучах закатного солнца
Девушка с телефоном в лучах закатного солнца - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Девушка с телефоном в лучах закатного солнца
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "МегаФон" повысил эффективность использования инфраструктуры связи, впервые запустив магистральную линию на базе компактных 400G-трансиверов, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Новое решение увеличивает пропускную способность каналов мобильной сети в четыре раза, при этом затраты на строительство таких линий сокращаются в шесть раз.
Классическая схема построения магистральных каналов предполагает использование маршрутизаторов, определяющих, куда именно должны быть направлены потоки данных, и DWDM-транспондеров, которые передают информацию по оптоволоконному кабелю. Инженеры оператора оптимизировали процесс организации магистральных каналов с помощью компактных трансиверов. Они выполняют функции транспондеров, но устанавливаются непосредственно в маршрутизатор, благодаря чему стоимость создания каналов сократилась в шесть раз.
Новое техническое решение особенно эффективно на участках магистральных линий с высокой концентрацией трафика, поэтому пилотный канал соединил дата-центры "МегаФона" в Москве. Между ними проходят большие массивы информации, включая пользовательский и технологический трафик, а также данные облачных решений для бизнес-клиентов. Трансиверы позволили увеличить пропускную способность магистрального канала в четыре раза, благодаря чему сократилась задержка, увеличилась скорость передачи данных для абонентов и снизился риск перегрузок.
"Мы последовательно улучшаем архитектуру магистральной сети, чтобы она соответствовала актуальным требованиям. Использование нового решения позволяет нам быстрее и эффективнее строить высокоскоростные каналы между ключевыми площадками, формируя технологическую основу для дальнейшего развития инфраструктуры", — рассказал технический директор "МегаФона" Алексей Титов.
Он добавил, что следующим этапом станет масштабирование проекта на другие центры обработки данных (ЦОД) по всей стране.
Сеть "МегаФона" насчитывает более 115 центров обработки. За последние два года новые ЦОДы, соответствующие мировым стандартам, были построены в Хабаровске, Твери, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
 
МегафонТехнологииМоскваХабаровскТверь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала