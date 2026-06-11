Медведев призвал развивать генетику и селекцию в АПК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость развития генетики и селекции в российском сельском хозяйстве.
- По его мнению, Россия зависит от селекционных и генетических достижений других стран и должна развивать собственные технологии в этой области.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость развития генетики и селекции в российском сельском хозяйстве.
Медведев в четверг выступил на заседании экспертного совета по формированию народной программы "Единой России".
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"Про высокие аграрные технологии - здесь масса проблем еще, чем нужно заниматься, поскольку генетический и селекционный материал … это не наше сильное место. Прежние достижения, в каком-то смысле, были растрачены, мы сильно подсели на иглу селекционных и генетических достижений из других стран, так скажем, по-честному, поэтому нам нужно обязательно все это развивать", - сказал Медведев.
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