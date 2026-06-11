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Медведев призвал развивать генетику и селекцию в АПК - РИА Новости, 11.06.2026
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21:16 11.06.2026
Медведев призвал развивать генетику и селекцию в АПК

Медведев обратил внимание на необходимость развития генетики и селекции в АПК

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость развития генетики и селекции в российском сельском хозяйстве.
  • По его мнению, Россия зависит от селекционных и генетических достижений других стран и должна развивать собственные технологии в этой области.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость развития генетики и селекции в российском сельском хозяйстве.
Медведев в четверг выступил на заседании экспертного совета по формированию народной программы "Единой России".
«
"Про высокие аграрные технологии - здесь масса проблем еще, чем нужно заниматься, поскольку генетический и селекционный материал … это не наше сильное место. Прежние достижения, в каком-то смысле, были растрачены, мы сильно подсели на иглу селекционных и генетических достижений из других стран, так скажем, по-честному, поэтому нам нужно обязательно все это развивать", - сказал Медведев.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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