Медведев призвал развивать генетику и селекцию в АПК

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"Про высокие аграрные технологии - здесь масса проблем еще, чем нужно заниматься, поскольку генетический и селекционный материал … это не наше сильное место. Прежние достижения, в каком-то смысле, были растрачены, мы сильно подсели на иглу селекционных и генетических достижений из других стран, так скажем, по-честному, поэтому нам нужно обязательно все это развивать", - сказал Медведев.