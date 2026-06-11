ЕР продолжит заниматься темой социальной газификации, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев сообщил, что «Единая Россия» продолжит заниматься темой социальной газификации.
- Социальная газификация актуальна и повышает качество жизни в сельской местности и небольших городах, где ранее не было газа.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Единая Россия" продолжит заниматься темой социальной газификации, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг выступил на заседании экспертного совета по формированию Народной программы "Единой России".
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"Социальная газификация - тема, безусловно, весьма и весьма актуальная… На самом деле, это действительно (повышает - ред.) качество жизни и на селе, и в небольших городах, там, где, собственно, газа не было. Значит, продолжим заниматься", - сказал Медведев.
Медведев назвал программу газификации драйвером развития на селе
11 февраля, 22:18