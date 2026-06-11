ЕР продолжит заниматься темой социальной газификации, заявил Медведев

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"Социальная газификация - тема, безусловно, весьма и весьма актуальная… На самом деле, это действительно (повышает - ред.) качество жизни и на селе, и в небольших городах, там, где, собственно, газа не было. Значит, продолжим заниматься", - сказал Медведев.