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ЕР продолжит заниматься темой социальной газификации, заявил Медведев - РИА Новости, 11.06.2026
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21:09 11.06.2026
ЕР продолжит заниматься темой социальной газификации, заявил Медведев

Медведев заявил, что ЕР продолжит заниматься темой социальной газификации

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседание экспертного совета партии в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на заседание экспертного совета партии в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседание экспертного совета партии в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев сообщил, что «Единая Россия» продолжит заниматься темой социальной газификации.
  • Социальная газификация актуальна и повышает качество жизни в сельской местности и небольших городах, где ранее не было газа.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Единая Россия" продолжит заниматься темой социальной газификации, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг выступил на заседании экспертного совета по формированию Народной программы "Единой России".
«
"Социальная газификация - тема, безусловно, весьма и весьма актуальная… На самом деле, это действительно (повышает - ред.) качество жизни и на селе, и в небольших городах, там, где, собственно, газа не было. Значит, продолжим заниматься", - сказал Медведев.
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