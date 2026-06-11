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Медведев призвал заниматься модернизацией сетей ЖКХ в новых регионах - РИА Новости, 11.06.2026
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20:27 11.06.2026
Медведев призвал заниматься модернизацией сетей ЖКХ в новых регионах

Медведев заявил о необходимости модернизации сетей ЖКХ в новых регионах

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев отметил необходимость модернизации сетей ЖКХ.
  • Часть сетей разрушена из-за боевых действий на новых территориях России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил необходимость заниматься вопросом модернизации сетей ЖКХ, в новых регионах РФ часть из них разрушена из-за боевых действий.
Медведев в четверг выступил на заседании экспертного совета по формированию Народной программы "Единой России". На заседании ректор МГСУ Павел Акимов обратил внимание на необходимость модернизации и строительства новых объектов ЖКХ и сетей в сфере теплоснабжения и водоснабжения.
"По поводу модернизации сетей. Вы правы, страна огромная, сети разные, подчас очень старые, но, скажем по-честному, есть и военный фактор. Часть сетей разрушена войной или находится в деградирующем абсолютно состоянии, особенно на новых территориях. Этим нужно будет заниматься очень плотно", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии Единая Россия в Москве. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Медведев призвал улучшать уровень жизни в новых регионах
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ЖКХРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
 
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