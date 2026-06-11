Медведев прокомментировал удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев после атаки ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя" отверг возможность симметричного ответа и напомнил о наличии на Украине "других весьма привлекательных целей".

"Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых Вооруженные силы забывать не должны", - добавил он.