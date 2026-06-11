Медведев прокомментировал удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев отверг возможность симметричного ответа на атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя».
- Он отметил наличие на Украине «других весьма привлекательных целей» для Вооруженных сил.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев после атаки ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя" отверг возможность симметричного ответа и напомнил о наличии на Украине "других весьма привлекательных целей".
"Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы "Единой России".
"Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых Вооруженные силы забывать не должны", - добавил он.