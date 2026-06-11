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Медведев прокомментировал удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя" - РИА Новости, 11.06.2026
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19:45 11.06.2026 (обновлено: 22:58 11.06.2026)
Медведев прокомментировал удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя"

Медведев отверг симметричный ответ на удар ВСУ по музею "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев отверг возможность симметричного ответа на атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя».
  • Он отметил наличие на Украине «других весьма привлекательных целей» для Вооруженных сил.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев после атаки ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя" отверг возможность симметричного ответа и напомнил о наличии на Украине "других весьма привлекательных целей".
"Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы "Единой России".
"Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых Вооруженные силы забывать не должны", - добавил он.
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