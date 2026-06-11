Панорама "Оборона Севастополя" будет восстановлена, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Музей-панорама «Оборона Севастополя» поврежден ударом ВСУ.
- Дмитрий Медведев заявил, что финансирование для восстановления музея найдено.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Музей-панорама "Оборона Севастополя", поврежденный ударом ВСУ, будет восстановлен, финансирование найдено, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"По поводу панорамы. Очевидно, все будет сделано, чтобы ее восстановить. Деньги, кстати, уже найдены. Ряд организаций сказал, что профинансирует восстановление", - сказал Медведев в ходе заседания экспертного совета по формированию народной программы "Единой России".
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду.