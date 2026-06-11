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ЕР на первом этапе съезда утвердит кандидатов на выборы, рассказал Медведев - РИА Новости, 11.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
14:56 11.06.2026 (обновлено: 19:05 11.06.2026)
ЕР на первом этапе съезда утвердит кандидатов на выборы, рассказал Медведев

Медведев: "Единая Россия" на 1-м этапе съезда утвердит кандидатов на выборы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый этап съезда партии "Единая Россия" состоится 28 июня.
  • На первом этапе съезда ЕР утвердит кандидатов на предстоящие выборы.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. "Единая Россия" на первом этапе съезда утвердит кандидатов на предстоящие выборы, сообщил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Ранее председатель высшего совета партии Борис Грызлов заявлял, что первый этап съезда "Единой России" состоится 28 июня.
"У нас впереди первый этап съезда. На нем мы будем утверждать кандидатов от партии на предстоящие выборы", — сказал Медведев на заседании экспертного совета партии по формированию народной программы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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