ЕР на первом этапе съезда утвердит кандидатов на выборы, рассказал Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый этап съезда партии "Единая Россия" состоится 28 июня.
- На первом этапе съезда ЕР утвердит кандидатов на предстоящие выборы.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. "Единая Россия" на первом этапе съезда утвердит кандидатов на предстоящие выборы, сообщил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Ранее председатель высшего совета партии Борис Грызлов заявлял, что первый этап съезда "Единой России" состоится 28 июня.
"У нас впереди первый этап съезда. На нем мы будем утверждать кандидатов от партии на предстоящие выборы", — сказал Медведев на заседании экспертного совета партии по формированию народной программы.