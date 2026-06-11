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Медведев назвал число обращений по народной программе ЕР - РИА Новости, 11.06.2026
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14:30 11.06.2026 (обновлено: 19:20 11.06.2026)
Медведев назвал число обращений по народной программе ЕР

Медведев: число обращений по народной программе ЕР приблизилось к двум миллионам

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество обращений по народной программе "Единой России" приблизилось к 2 миллионам.
  • Наибольшее число обращений на сайт программы посвящено поддержке семей с детьми и развитию инфраструктуры для детей.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Количество обращений по народной программе "Единой России" приблизилось к 2 миллионам, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
«

"Отчетная кампания совмещалась со сбором предложений в новый предвыборный документ, но и были использованы разные каналы для обеспечения обратной связи, в том числе наш с вами сайт "Есть результат". Вот сейчас количество обращений и через сайт, и иными способами уже приблизилось к 2 миллионам", — сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы ЕР.

Он отметил, что наибольшее количество обращений на сайт программы посвящено поддержке семей с детьми и развитию инфраструктуры для детей.
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