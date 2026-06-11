Медведев назвал число обращений по народной программе ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество обращений по народной программе "Единой России" приблизилось к 2 миллионам.
- Наибольшее число обращений на сайт программы посвящено поддержке семей с детьми и развитию инфраструктуры для детей.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Количество обращений по народной программе "Единой России" приблизилось к 2 миллионам, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
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"Отчетная кампания совмещалась со сбором предложений в новый предвыборный документ, но и были использованы разные каналы для обеспечения обратной связи, в том числе наш с вами сайт "Есть результат". Вот сейчас количество обращений и через сайт, и иными способами уже приблизилось к 2 миллионам", — сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы ЕР.
Он отметил, что наибольшее количество обращений на сайт программы посвящено поддержке семей с детьми и развитию инфраструктуры для детей.
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11 февраля, 20:52