Давление на Россию сохранится в ближайшем будущем, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что давление на Россию сохранится в ближайшем будущем.
- По словам Медведева, Россия подвергается беспрецедентному объему незаконных ограничений.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Давление на Россию сохранится в ближайшем будущем, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
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"Скажем прямо, никогда в современной мировой истории ни одна страна не подвергалась такому объему незаконных ограничений. Ну и мы тоже люди здравомыслящие - и с вами понимаем, в ближайшие годы, в ближайшем будущем, во всяком случае, это давление сохранится", - сказал Медведев во время заседания экспертного совета по формированию народной программы.
Он отметил, что это беспрецедентное давление извне, на которое Россия должна давать и дает ответ.
"Никто не должен предаваться иллюзиям, что мы в какой-то момент пожмем руки и скажем: "Ну все, забыто". С нами определенным образом хотят выстраивать взаимоотношения, и мы обязаны помнить все, что было сделано против нашей страны при выстраивании отношений на будущее", - добавил Медведев.