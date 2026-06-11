Давление на Россию сохранится в ближайшем будущем, заявил Медведев

"Никто не должен предаваться иллюзиям, что мы в какой-то момент пожмем руки и скажем: "Ну все, забыто". С нами определенным образом хотят выстраивать взаимоотношения, и мы обязаны помнить все, что было сделано против нашей страны при выстраивании отношений на будущее", - добавил Медведев.