Медведев назвал семь вызовов, которые стоят перед Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев назвал семь вызовов, которые стоят перед Россией и которые необходимо отразить в народной программе «Единой России».

Среди вызовов — демография, дефицит кадров и появление новых профессий, неравномерное развитие российских регионов, беспрецедентное внешнее давление, технологический уклад, навязывание ложной системы ценностей и скоординированное информационное давление на РФ, а также безопасность страны.

Седьмой вызов, по словам Медведева, связан с безопасностью страны, и ответить на него Россия должна победным завершением специальной военной операции.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал семь вызов, которые стоят перед Россией и которые необходимо отразить в народной программе партии.

"Я назову семь вызовов, с которыми сталкивается наша страна и которые, на мой взгляд, было бы правильно отразить в нашем программном документе", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы ЕР

Первый вызов – демография, сообщил Медведев. Он подчеркнул, что эта тема важна для всех россиян. Вторым вызовом председатель ЕР назвал дефицит кадров и появление новых профессий.

"Экономика меняется, все мы видим, что происходит. Это прямо влияет на рынок труда. Наша задача состоит и в повышении производительности труда, и в обеспечении людям возможности осваивать новые профессии", - сказал Медведев.

Неравномерное развитие российских регионов является третьим вызовом, стоящим перед Россией , сообщил председатель ЕР. Он отметил, что всю Россию необходимо обустроить так, чтобы россияне имели равный доступ к здравоохранению, образованию, социальной инфраструктуре. Четвертый вызов связан с беспрецедентным внешним давлением. Медведев подчеркнул, что в ближайшее время оно не прекратится, но нужно сделать все, чтобы Россия развивалась.

"Еще один вызов касается технологического уклада. Искусственный интеллект, беспилотные системы, биотехнологии, космические технологии, робототехника, роботизация открывают для человечества новые возможности и создают очень существенные вызовы и развилки в развитии", - добавил Медведев.