В Новосибирске локализовали пожар на складе с пластиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на складе с пластиковой продукцией в Заельцовском районе Новосибирска локализован.
- Спасатели вынесли из горящего здания 5 баллонов с пропаном и кислородом.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пожар на складе с пластиковой продукцией в Заельцовском районе Новосибирска локализован, спасатели вынесли из горящего здания 5 баллонов с пропаном и кислородом, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар на складе в Новосибирске локализован. Огнеборцами из здания эвакуировано 5 баллонов с пропаном и кислородом", - говорится в сообщении.