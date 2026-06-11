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В Новосибирске локализовали пожар на складе с пластиком - РИА Новости, 11.06.2026
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12:27 11.06.2026 (обновлено: 14:11 11.06.2026)

В Новосибирске локализовали пожар на складе с пластиком

© Фото : МЧС Новосибирской области/MAXЛиквидация пожара на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске. 11 июня 2026
Ликвидация пожара на производственной площадке в районе завода Экран в Новосибирске. 11 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МЧС Новосибирской области/MAX
Ликвидация пожара на производственной площадке в районе завода "Экран" в Новосибирске. 11 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на складе с пластиковой продукцией в Заельцовском районе Новосибирска локализован.
  • Спасатели вынесли из горящего здания 5 баллонов с пропаном и кислородом.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пожар на складе с пластиковой продукцией в Заельцовском районе Новосибирска локализован, спасатели вынесли из горящего здания 5 баллонов с пропаном и кислородом, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар на складе в Новосибирске локализован. Огнеборцами из здания эвакуировано 5 баллонов с пропаном и кислородом", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новосибирск
 
 
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