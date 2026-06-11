В Новосибирске локализовали пожар на складе с пластиком

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пожар на складе с пластиковой продукцией в Заельцовском районе Новосибирска локализован, спасатели вынесли из горящего здания 5 баллонов с пропаном и кислородом, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.