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МЧС опубликовало видео спасения фрагментов полотна из музея в Севастополе - РИА Новости, 11.06.2026
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09:14 11.06.2026 (обновлено: 09:49 11.06.2026)
МЧС опубликовало видео спасения фрагментов полотна из музея в Севастополе

МЧС показало кадры спасения фрагментов полотна Рубо из горящего здания музея

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели вынесли из горящего здания несколько серьезно поврежденных фрагментов полотна панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. МЧС опубликовало видео, запечатлевшее спасение нескольких фрагментов полотна панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки украинских дронов.
На записи спасатели выносят фрагмент полотна из горящего здания. Затем его расстилают, чтобы высушить и очистить от золы.
В ночь на 10 июня украинский беспилотник целенаправленно нанес удар по зданию музея-панорамы в Севастополе. Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг, потушить его удалось только к восьми утра следующего дня. Погибших и пострадавших не было.
Фрагменты полотна, которые вынесли из горящего здания, серьезно повреждены пламенем и высокими температурами. Это восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не пострадали.
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