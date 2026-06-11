МЧС опубликовало видео спасения фрагментов полотна из музея в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели вынесли из горящего здания несколько серьезно поврежденных фрагментов полотна панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. МЧС опубликовало видео, запечатлевшее спасение нескольких фрагментов полотна панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки украинских дронов.

На записи спасатели выносят фрагмент полотна из горящего здания. Затем его расстилают, чтобы высушить и очистить от золы.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник целенаправленно нанес удар по зданию музея-панорамы в Севастополе. Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг, потушить его удалось только к восьми утра следующего дня. Погибших и пострадавших не было.