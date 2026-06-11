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Из горящей панорамы в Севастополе удалось вынести фрагменты полотна - РИА Новости, 11.06.2026
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08:19 11.06.2026 (обновлено: 08:24 11.06.2026)
Из горящей панорамы в Севастополе удалось вынести фрагменты полотна

МЧС: из панорамы в Севастополе удалось вынести фрагменты полотна, они повреждены

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из горящего здания музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» удалось вынести несколько фрагментов полотна.
  • Фрагменты полотна серьезно повреждены пламенем и высокими температурами, погибших и пострадавших нет.
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Из горящего здания музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" удалось вынести несколько фрагментов полотна, они серьезно повреждены, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Ранее в четверг в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован.
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"Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, получивших, к сожалению, серьезные повреждения пламенем и высокими температурами. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
ВСУ нанесли удар по музею в ночь на 10 июня. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
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