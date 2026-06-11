Из горящей панорамы в Севастополе удалось вынести фрагменты полотна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из горящего здания музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» удалось вынести несколько фрагментов полотна.
- Фрагменты полотна серьезно повреждены пламенем и высокими температурами, погибших и пострадавших нет.
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Из горящего здания музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" удалось вынести несколько фрагментов полотна, они серьезно повреждены, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Ранее в четверг в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован.
"Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, получивших, к сожалению, серьезные повреждения пламенем и высокими температурами. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
ВСУ нанесли удар по музею в ночь на 10 июня. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.