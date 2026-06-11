"Макс" начал тестировать комментарии в каналах

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальная онлайн-платформа "Макс" начала тестировать комментарии в каналах.

Эта функция станет доступна в ближайшее время.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Национальная онлайн-платформа "Макс" начала тестировать комментарии в каналах, заметил корреспондент РИА Новости.

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В пресс-службе "Макса" агентству подтвердили эту информацию.

Там добавили, что пользователям эта функция станет доступна в ближайшее время, но точную дату запуска не назвали.

Как рассказывал РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров, запустить комментарии и истории планируется в июне-июле, а до конца года — "мультиаккаунт пользователя" с возможностью быстро переключаться между профилями.

"Макс" — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения.