"Макс" начал тестировать комментарии в каналах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальная онлайн-платформа "Макс" начала тестировать комментарии в каналах.
- Эта функция станет доступна в ближайшее время.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Национальная онлайн-платформа "Макс" начала тестировать комментарии в каналах, заметил корреспондент РИА Новости.
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В пресс-службе "Макса" агентству подтвердили эту информацию.
Там добавили, что пользователям эта функция станет доступна в ближайшее время, но точную дату запуска не назвали.
Как рассказывал РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров, запустить комментарии и истории планируется в июне-июле, а до конца года — "мультиаккаунт пользователя" с возможностью быстро переключаться между профилями.
"Макс" — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения.
На начало мая в "Максе" зарегистрировались уже 120 миллионов человек, а его ежедневная аудитория превысила 85 миллионов. Регистрация доступна гражданам 40 государств.
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