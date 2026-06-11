Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко признался, что был охотником только "по документам" - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 11.06.2026 (обновлено: 14:59 11.06.2026)
Лукашенко признался, что был охотником только "по документам"

Лукашенко признался, что, будучи охотником "по документам", никого не добывал

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко назначил Максима Лысенко министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.
  • Лукашенко выразил нетерпимое отношение к бесконтрольной охоте.
  • Президент Белоруссии подчеркнул, что все животные должны иметь право на жизнь и призвал к соблюдению законов в этой сфере.
МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, назначая нового министра охраны окружающей среды, выразил нетерпимое отношение к бесконтрольной охоте и признался, что сам, будучи охотником "по документам", никого не добывал.
В четверг Лукашенко назначил Максима Лысенко министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Лукашенко призвал Верховный суд Белоруссии перенимать российский опыт
9 июня, 12:39
"Я знаю, что такое охотники. Им поесть не дай или выпить... и они будут охотиться день и ночь... Сам охотник по документам, но ни разу никого не убивал и не добывал.. Охотники говорят: "Мы не убиваем - мы добываем дичь". Для меня это всё равно", - приводит агентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с министром.
Глава государства отметил, что как дикие, так и домашние животные должны иметь право на жизнь. "Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. И к культурным животным, и к диким животным - не важно. Они должны иметь право на жизнь. И все должно быть по закону. Если у нас много животных - это хорошо", - заключил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Лукашенко думает, как уберечь Белоруссию от "вражьей морды"
5 июня, 20:10
 
БелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала