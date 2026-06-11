Лукашенко признался, что был охотником только "по документам"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко назначил Максима Лысенко министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.
- Лукашенко выразил нетерпимое отношение к бесконтрольной охоте.
- Президент Белоруссии подчеркнул, что все животные должны иметь право на жизнь и призвал к соблюдению законов в этой сфере.
МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, назначая нового министра охраны окружающей среды, выразил нетерпимое отношение к бесконтрольной охоте и признался, что сам, будучи охотником "по документам", никого не добывал.
В четверг Лукашенко назначил Максима Лысенко министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.
"Я знаю, что такое охотники. Им поесть не дай или выпить... и они будут охотиться день и ночь... Сам охотник по документам, но ни разу никого не убивал и не добывал.. Охотники говорят: "Мы не убиваем - мы добываем дичь". Для меня это всё равно", - приводит агентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с министром.
Глава государства отметил, что как дикие, так и домашние животные должны иметь право на жизнь. "Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. И к культурным животным, и к диким животным - не важно. Они должны иметь право на жизнь. И все должно быть по закону. Если у нас много животных - это хорошо", - заключил белорусский лидер.