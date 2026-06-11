Число жертв от атак Израиля по Ливану выросло до 3711 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество погибших в результате израильских атак по Ливану с начала эскалации 2 марта выросло до 3 711 человек, еще 11 483 получили ранения.
БЕЙРУТ, 11 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских атак по Ливану с начала эскалации 2 марта выросло до 3 711 человек, еще 11 483 получили ранения, следует из заявления министерства здравоохранения республики.
В среду минздрав Ливана сообщил о 3 696 погибших и 11 413 раненых. Таким образом, за сутки число погибших увеличилось на 15 человек, раненых - на 70.
"Количество жертв израильской агрессии с 2 марта достигло 3 711 погибших и 11 483 раненых", - говорится в заявлении министерства.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и ливано-израильские переговоры при посредничестве США. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Государства Израиль нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.