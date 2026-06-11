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Число жертв от атак Израиля по Ливану выросло до 3711 человек - РИА Новости, 11.06.2026
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17:46 11.06.2026 (обновлено: 17:51 11.06.2026)
Число жертв от атак Израиля по Ливану выросло до 3711 человек

Минздрав Ливана: число жертв от израильских атак выросло до 3711 человек

© REUTERS / StringerДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество погибших в результате израильских атак по Ливану с начала эскалации 2 марта выросло до 3 711 человек, еще 11 483 получили ранения.
БЕЙРУТ, 11 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских атак по Ливану с начала эскалации 2 марта выросло до 3 711 человек, еще 11 483 получили ранения, следует из заявления министерства здравоохранения республики.
В среду минздрав Ливана сообщил о 3 696 погибших и 11 413 раненых. Таким образом, за сутки число погибших увеличилось на 15 человек, раненых - на 70.
"Количество жертв израильской агрессии с 2 марта достигло 3 711 погибших и 11 483 раненых", - говорится в заявлении министерства.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и ливано-израильские переговоры при посредничестве США. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Государства Израиль нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.
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