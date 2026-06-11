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СМИ: лидеры G7 хотят получить поддержку Трампа для переговоров по Украине - РИА Новости, 11.06.2026
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09:02 11.06.2026
СМИ: лидеры G7 хотят получить поддержку Трампа для переговоров по Украине

Bloomberg: лидеры G7 хотят поддержку Трампа для участия в переговорах по Украине

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Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские лидеры хотят заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для реализации планов по началу переговоров по Украине.
  • Переговоры с участием представителей России, Украины, Европы и США могут состояться уже в июле.
  • Президент Владимир Путин заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине, но Киев не готов к мирным договоренностям.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Европейские лидеры во время саммита G7 хотят получить поддержку президента США Дональда Трампа для реализации их планов по началу переговоров по Украине при участии представителей России, Украины, Европы и Соединенных Штатов, которые могли бы состояться уже в июле, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Европейские лидеры намерены использовать встречи с Дональдом Трампом на саммите G7 во Франции на следующей неделе, чтобы заручиться поддержкой президента США в продвижении новых мирных переговоров между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.
По данным источника, европейские лидеры хотят, чтобы Трамп поддержал их предложения, что, по их мнению, "заставило бы Россию сесть за стол переговоров" вместе с представителями Европы, США и Украины. Согласно источнику, по мнению европейских лидеров, такие переговоры могли бы состояться в уже июле.
Президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям. Российский лидер подчеркнул, что РФ нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка украинского конфликта.
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