В Екатеринбурге установили личность ребенка, погибшего в ДТП у храма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге у храма Большой Златоуст произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
- В аварии погибли четыре человека, включая ребенка и его мать.
- После ДТП возбуждены уголовные дела в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании, они задержаны.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Установлена личность ребенка, который погиб в ДТП у храма Большой Златоуст в среду в Екатеринбурге, в аварии погибла и его мать, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Личность ребенка установлена" - сказал Горелых, добавив, что тот был жителем Верх-Исетского района Екатеринбурга, и отметил, что в ДТП также погибла мать мальчика.
В СУСК России по Свердловской области уточнили, что в настоящее время следователи СКР, расследующие это резонансное происшествие, уже связались с родственниками погибшей женщины и ее ребенка, они будут допрошены в рамках расследования.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок. По последним данным городского ГАИ, количество пострадавших в аварии достигло шести человек, им оказывается вся необходимая помощь.
После смертельной аварии в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.
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10 июня, 22:17