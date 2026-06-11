Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге установили личность ребенка, погибшего в ДТП у храма - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 11.06.2026
В Екатеринбурге установили личность ребенка, погибшего в ДТП у храма

Полиция установила личность ребенка, погибшего в ДТП у храма в Екатеринбурге

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге у храма Большой Златоуст произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
  • В аварии погибли четыре человека, включая ребенка и его мать.
  • После ДТП возбуждены уголовные дела в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании, они задержаны.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Установлена личность ребенка, который погиб в ДТП у храма Большой Златоуст в среду в Екатеринбурге, в аварии погибла и его мать, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Личность ребенка установлена" - сказал Горелых, добавив, что тот был жителем Верх-Исетского района Екатеринбурга, и отметил, что в ДТП также погибла мать мальчика.
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В МВД раскрыли подробности о водителе автобуса в момент ДТП в Екатеринбурге
Вчера, 08:42
В СУСК России по Свердловской области уточнили, что в настоящее время следователи СКР, расследующие это резонансное происшествие, уже связались с родственниками погибшей женщины и ее ребенка, они будут допрошены в рамках расследования.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребенок. По последним данным городского ГАИ, количество пострадавших в аварии достигло шести человек, им оказывается вся необходимая помощь.
После смертельной аварии в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбуждены уголовные дела, они задержаны.
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Появились новые подробности о ДТП в Екатеринбурге
10 июня, 22:17
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхДенис ПаслерГИБДД МВД РФДТП с автобусом в Екатеринбурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала