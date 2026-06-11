В Екатеринбурге установили личность ребенка, погибшего в ДТП у храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Установлена личность ребенка, который погиб в ДТП у храма Большой Златоуст в среду в Екатеринбурге, в аварии погибла и его мать, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.