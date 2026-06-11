Ученые спрогнозировали, к чему может привести таяние всех ледников планеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полное таяние всех ледников планеты может поднять уровень океана до 150 метров с учетом теплового расширения воды.
- Уровень моря продолжает повышаться, но реализация сценария полного таяния ледников в ближайшие столетия не прогнозируется.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полное таяние всех ледников планеты может поднять уровень океана на 150 метров, однако в ближайшие столетия такого сценария не ожидается, рассказала РИА Новости научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анна Козачек.
"По оценкам исследователей, при полном таянии всех ледников планеты уровень моря мог бы подняться на 60 метров, а с учетом теплового расширения воды - до 150 метров", - сказала Козачек.
Однако реализация такого сценария в ближайшие столетия не прогнозируется, добавила она.
"Уровень моря в мире продолжает повышаться. С 1900 года он увеличился примерно на 25 сантиметров, а текущая скорость роста в среднем составляет около трех миллиметров в год", - заключила ученый.