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Ученые спрогнозировали, к чему может привести таяние всех ледников планеты - РИА Новости, 11.06.2026
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08:45 11.06.2026
Ученые спрогнозировали, к чему может привести таяние всех ледников планеты

Козачек: таяние всех ледников планеты может поднять уровень океана на 150 метров

© РИА Новости / Никита Назаров | Перейти в медиабанкДрейфующий айсберг в Антарктиде
Дрейфующий айсберг в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Никита Назаров
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Дрейфующий айсберг в Антарктиде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полное таяние всех ледников планеты может поднять уровень океана до 150 метров с учетом теплового расширения воды.
  • Уровень моря продолжает повышаться, но реализация сценария полного таяния ледников в ближайшие столетия не прогнозируется.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полное таяние всех ледников планеты может поднять уровень океана на 150 метров, однако в ближайшие столетия такого сценария не ожидается, рассказала РИА Новости научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анна Козачек.
"По оценкам исследователей, при полном таянии всех ледников планеты уровень моря мог бы подняться на 60 метров, а с учетом теплового расширения воды - до 150 метров", - сказала Козачек.
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Однако реализация такого сценария в ближайшие столетия не прогнозируется, добавила она.
"Уровень моря в мире продолжает повышаться. С 1900 года он увеличился примерно на 25 сантиметров, а текущая скорость роста в среднем составляет около трех миллиметров в год", - заключила ученый.
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